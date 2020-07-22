شكرا لقرائتكم خبر عن متحف مدام توسو يطلق تمثالين لترامب وكانى ويست بعد ترشحهما للرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف متحف الشمع "مدام توسو" فى مدينة نيويورك النقاب عن أحدث منحوتات المشاهير التى ينوى إطلاقها، والتى ستضم الرئيس الأمريكى الحالى "دونالد ترامب" ومغنى الراب العالمى "كانى ويست" وعرضهما بمواجهة بعضهما البعض، وذلك بعد ترشحهما للانتخابات الأمريكية المقبلة.

وما زال التمثالان فى المراحل الأولى من التصنيع قبل أن يتم رسمهما وتلميعهما، حيث يتم إعداد تمثال نصفي خاص بكاني ويست، والذي سجّل نفسه رسميًا كمرشح للرئاسة، من قبل المتحف، والذي قال في بيان إنهم مشغولون بالتحضير لاحتمال أن يصبح مغني الراب رئيس الولايات المتحدة التالي، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.





واعتاد متحف الشمع المشهور عالميًا تقليدًا قديمًا فى تصنيع تماثيل الشمع لكل رئيس أمريكى جديد، إذا نجح كانى فى حملته الرئاسية، وقال المتحف إنه سيكمل تصنيع تمثال كانى الشمعي بشكل كامل، ووضعه فى بهو غرفة صحافة البيت الأبيض المخصصة داخل المتحف.

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ويقدم متحف مدام توسو حاليًا تجربة تفاعلية مع تماثيل الرئيس دونالد ترامب في فروع المتحف الواقعة في مدينة نيويورك، وواشنطن العاصمة وأورلاندو.





ومن ناحية أخرى يبدو أن الأمر انقلب على كانى ويست بعد تجمعه الانتخابى الأول، حيث أكد موقع ديلى ميل أن كيم كارداشيان وكانى ويست يعيشان منفصلان، وأشار التقرير إلى أن مغنى الراب، يختبئ فى مزرعته فى وايومنج مع بعض الأصدقاء المقربين، وسط مصادر تدعى أنه فقد الثقة فى زوجته.

واشتعلت الإثارة والجدل بشأن الصحة العقلية لكانى بعد أن أطلق حملته الانتخابية يوم الأحد الماضى، حيث كشف أنه وكيم كانا يرغبان في إجهاض ابنتهما نورث، السابعة ، قبل ان ينفجر في البكاء.