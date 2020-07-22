شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: عبد الرحمن أبو زهرة فى بيته ولم يتم نقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، ما نشر واشيع حول نقل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، وأكد زكى لـ"الخليج 365"، أن ما يقال عن نقل الفنان الكبير للمستشفى غير صحيح، مشيراً إلى أن الفنان شعر بإرهاق ودوخة فقط فى منزله بمدينة الساحل الشمالى، أثناء محاولة التسجيل معه من إحدى القنوات الفضائية، ولم ينقل للمستشفى، وكل ما حدث أنه دخل غرفته للراحة فقط لا غير.

يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة ولد بمحافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، عمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.

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أول عمل مسرحي له كان مسرحية (عودة الشباب) لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرحرح منها (أقوى من الزمن، قريب وغريب).

لمع تلفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصرى، ولن أعيش في جلباب أبى، وغيرها من المسلسلات المميزة.

على صعيد السينما شارك في عشرات الأفلام منها (الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة)، كما قام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزئيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربية، وغثيرها من الأعمال المهمة.