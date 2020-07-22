شكرا لقرائتكم خبر عن وعد تكشف تطورات حالة ابنتها بعد إصابتها بكورونا: حارق قلبى أنها بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة السعودية وعد التطورات الصحية لابنتها "حسناء" بعد يومين من إعلان إصابتها بفيروس "كورونا"، مؤكدة أنها فى حالة سيئة وتعانى من مشكلة بالتنفس، لافتة أن أكثر ما يتعبها أنها بعيدة عنها.

ونشرت وعد صورة لابنتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "يا حبايبي ومتابعيني وأهلي وأصحابي والناس اللي فاجأتني بحبها وسؤالها من أمراء وأميرات وشيوخ وشيخات وكل العالم خير وبركة أشكركم ألف شكر والله لا يضركم".

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وعد

وأضافت: "حبيت أقولكم آخر الأخبار لبنتي بعدها بالمستشفى تعبانة عندها مشكلة بالتنفس والحمد لله على كل حال وإن شاء الله ربي يعدي هالمرحلة وأنا استودعتها عند الكريم ويقيني بالله ما يخيب، بس أنا حارق قلبي البعد، هي بأمريكا ولحالها وعندها كورونا وأنا بالبحرين ولا كله ماشي.. الحمد لله على كل حال".

وكانت أعلنت المطربة السعودية وعد عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر خاصية "الاستورى" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وطالبت جمهورها بالدعاء لها، حيث كتبت "وعد" عبر إنستجرام: "حبيبتي بنتي جالها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها ادعو لها، يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكى قادر يا كريم".

وقدمت الفنانة وعد العديد من الأغنيات من بينها أغنية شعبية باللهجة المصرية والتى حملت عنوان "كاس العذاب" للشاعر فضل الرواى، والملحن شادى وتوزيع أسامة عبد الهادى.