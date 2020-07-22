شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة تعلن وفاة جدتها عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، عن وفاة جدتها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت منة قائلة: "انتقلت إلى رحمه الله تعالى جدتى أرجو الدعاء لها".

وفى سياق آخر قالت الفنانة منة عرفة إنها بعد فترة "مطب صناعى" عرض عليها عددا كبيرا من الأدوار لكنها كانت تختار من بينها لأن أكثر الأدوار لم يكن يتناسب بقدر كبير مع عمرها، فقامت بأخذ دورات فى التمثيل فى تلك الفترة، وتابعت على خلفية دورها في مسلسل "ليالينا 80"، إن دورها في المسلسل لم تقم بتقديم مثله من قبل، وهو دور يمثل الفتاة المتمردة.

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وأَضافت منه عرفة، خلال حوارها لـ برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذى يذاع على قناة cbc أن الدور كان صعبا بالنسبة لها، نظرا لأن أحداث المسلسل تقع في فترة الثمانينيات، والتي لم تعاصرها.

وتابعت منه عرفة إلى أنها كانت تتمنى أن تعمل مع الفنانة صابرين، موضحة أن مشهد ضرب الفنانة صابرين لها كان من أصعب مشاهدالمسلسل.

وأوضت منه عرفة أنها قامت بعملية الزائدة، وفي اليوم الثاني قامت بتصوير المشهد بينها وبين الفنانة صابرين، لافتة إلى أنها كانت تعانيمن جرح عميق.