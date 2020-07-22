شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينشر بوستر مبدئى لمسلسله الجديد موسى: عمل يليق بالجمهور العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد رمضان، أن مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان القادم 2021، إنتاج تامر مرسى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، سيكون عملا يليق بالجمهور العظيم.





ونشر مضان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بوستر مبدئى للمسلسل الجديد، صحبه بتعليق: "موسى.. مسلسل رمضان2021، إن شاء الله عمل يليق بالجمهور العظيم".





وأشاد النجم محمد رمضان بمخرج مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021 المخرج محمد سلامة، مؤكدا أنه بعد مشاهدته مسلسل رحيم للفنان ياسر جلال تيقن أنه أمام مخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة.

وكتب رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "بعد أن شاهدت المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال أيقنت أننا أمام مُخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة".

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وكان المخرج محمد سلامة، مخرج مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، أعلن عن بدء العمل والاستعدادات لتصوير المسلسل الجديد، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.

وكتب سلامة، عبر حسابه على تويتر: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل موسى بطولة النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج أستاذ تامر مرسى".

جدير بالذكر أن النجم محمد رمضان أعلن عن تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذى يتناول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكى، لحين التفاوض مع الورثة، وقرر أن يشارك في رمضان المقبل 2021 بمسلسل يحمل اسم "موسى"، من إنتاج شركة سينرجى.

وكتب محمد رمضان منشورًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "تم تأجيل مسلسل أحمد زكى لحين التفاوض مع الورثة".

يذكر أن النجم محمد رمضان طرح منذ أيام قليلة أغنية "تيك توك" مع النجم العالمى سوبر ساكو وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة منذ طرحها على طريقة الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى، وأصدر النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك" مع النجم سوبر كاسو، على راديو أنغامى، قبل طرحها على قناته على ‏اليوتيوب. ‏