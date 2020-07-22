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"بسكوتاية مقرمشة".. دويتو جديد يجمع حسن شاكوش وحمادة مجدى وجوهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مطرب المهرجانات حسن شاكوش من تصوير دويتو غنائى جديد مع المطرب حمادة مجدى بمشاركة الراقصة جوهرة فى فقرة استعراضية دخل كليب، والأغنية تحمل اسم "بسكوتاية مقرمشة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إسلام ساسو، وإنتاج باسم عبد المنعم ومن المقرر أن يتم طرح كليب خلال الأيام القليلة المقبلة علي يوتيوب والقنوات الفضائية.

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من ناحية أخرى ظهر شاكوش فى أحدث ظهور له مؤخراً من خلال الحساب الرسمى لصديقه المطرب عمر كمال على تيك توك، فى قالب مختلف تماماً عما اعتاد عليه متابعوه، حيث قام بتقديم وصلة من التواشيح الدينية بصوته خلال فيديو قصير فاجأ به عمر كمال متابعيه.

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وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديدا بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.

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يذكر أن حسن شاكوش يستعد الأيام المقبلة لطرح دويتو جديد مع أحمد سعد بعنوان "100 حساب"، من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

 

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