شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"بورنوس الحمام" هكذا أعلنت بيلا حديد عودتها للعمل من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة والسوبر موديل الشهيرة بيلا حديد عودتها للعمل، وذلك من خلال نشرها على الـ stories الخاصة بصفحتها على "إنستجرام" صورة التقطتها بطريقة الـselfie التقطتها وهى تستقل إحدى السيارات مستخدمة فلتر لوجه شخصية "Pikachu" الشهيرة، وما لفت الأنظار هو أن بيلا كانت ترتدى ملابس اشبه بـ "بورنوس الحمام"، وكتبت بيلا على الصورة "العودة للعمل".



بيلا حديد بالبورنوس بيلا حديد بالبورنوس

من جهة أخرى تعلم بيلا حديد كيف تقضى وقتها بشكل مفيد وممتع فى نفس الوقت، حيث تستغل فترة تواجدها بالمنزل لإنجاز بعض هواياتها.

فقد نشرت بيلا حديد البالغة من العمر 23 عاما على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" والتي تضم أكثر من 31.8 مليون شخص عدة صور ومقاطع فيديو لها خلال قيامها بعمل "مرجيحة" من الخشب باستخدام "الشينيور" والحبل، وقامت بيلا بطلائها بألوان زاهية ومبهجة، وهو ما جعل الكثير من محبيها و معجبيها يؤكدون أنها تمتلك الكثير من المهارات والهوايات المميزة.

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وظهرت بيلا حديد بالصور بجسد ممشوق وبطن مشدودة، فاختارت أن ترتدى شورت قصير باللون الأسود، و"تي شيرت" باللون الأبيض وهو من تصميم دار " 24 Hour Laundry " ووصل سعره إلى 43 جنيه إسترلينى.



بيلا حديد (1)







