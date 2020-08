شكرا لقرائتكم خبر عن عشيق زوجة ويل سميث: لازلت أحبها وعلاقتنا كانت بموافقة من زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المغنى الشاب أوجست ألسينا مرة أخرى عن علاقته السابقة مع جادا بينكت زوجة النجم العالمى ويل سميث، مؤكدا أنه لايزال يحبها، وذلك خلال استضافته فى أحد البرامج، وردا على سؤال إذا كان لا يزال يحبها أجاب "بالتأكيد".

وكشف ألسينا عن علاقته بزوجة ويل سميث عندما كان ضيفا ببرنامجYoung Money Radio مع المذيع الشهير "ليل واين" المذاع على "أبل ميوزيك"، موضحا أن حبه واهتمامه بزوجة ويل سميث لم ولن ينته ودوام حبها خاصة أنها ساهمت فى صنع موهبته، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأعاد عشيق زوجة ويل سميث تصريحه السابق بشأن معرفة ويل بهذه العلاقة، قائلا كانت بموافقته، وذلك قبل أن يبدأ فى علاقته مع زوجته، وذلك رغم إنكار بينكيت سميث وزوجها هذا الأمر، مؤكدا أن العلاقة التى بناها مع بينكيت كانت بمباركة زوجها ويل سميث، وأنه كان حريصًا على نيل تلك الموافقة قبل أن يبدأ مواعدة زوجته.

وأضاف أنه ليس لديه استياء تجاه سميث أو بينكيت سميث، وقال "ها هى الصفقة يا رجل، لا أحد مخطئ هنا.. لا أحد شخص سيئ".

وأصدر أوجست السينا أغنية بعنوان " Entanglements"، وهى الكلمة التي استخدمتها جادا أثناء حديثها مع زوجها ويل سميث لوصف علاقتها بالمغني حيث قالت "I got into an entanglement with August" ، والأغنية صدرت في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد وحققت حتى الآن 177,489 ألف مشاهدة.

واعترفت جادًا سميث أمام زوجها بتفاصيل الخيانة وكشفت كل ذلك من خلال فيديو وهي تجلس علي طاولة وعينها بعين زوجها النجم الشهير ما جعلها تتصدر قوائم البحث .

وجلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها على ‪Facebook ، ‪Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا، حسبما ذكر موقع جريدة ديلي ميل البريطانية.