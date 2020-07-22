شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى بعد لقاء سفير فرنسا فى لبنان: أوطان تحترم كرامة الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى، عن سعادتها بلقاء السفير الفرنسى فى بيروت، وزيارته فى قصر الصنوبر، أمس الثلاثاء، لتحكى له عن أوجاع الشعب اللبنانى وما يمر به حاليا من ظروف صعبة، قائلة: "ما أجمل أن يجتمع شعارا البلدَين فى قصر الصنوبر الواحة الخضراء فى قلب بيروت، عاشت الأوطان التى تحترم كرامة الإنسان".





ونشرت ماجدة، عبر حسابها على إنستجرام، صورة مع السفير الفرنسى، صحبته بتعليق: "ما أجمل أن يجتمع شعارا البلدَين فى قصر الصنوبر الواحة الخضراء فى قلب بيروت، حرية مساواة أُخُوة وسيادة حرية استقلال، عاشت الأوطان التى تحترم كرامة الإنسان".

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وكان برونو فوشيه، السفير الفرنسى لدى لبنان، قد أكد أن الفنانة والمطربة الكبيرة ماجدة الرومى، زارت أمس الثلاثاء، قصر الصنوبر فى بيروت -المقر الرسمى للسفير الفرنسى فى لبنان- لتحكى أوجاع الشعب اللبنانى، وهذه الفترة العصيبة التى يمر بها شعبها، مشيرًا إلى أنها حزينة لرؤية لبنان يمر بمصاعب لا يستحقها.

وكتب فوشيه، عبر حسابه على تويتر: "الفنانة العظيمة ماجدة الرومى زارت قصر الصنوبر لتحكى وجع الشعب اللبنانى، متألقة كالعادة لكن حزينة لرؤية لبنان يمر بمصاعب لا يستحقها، فرنسا التى تحب لبنان تشكر هذه الزيارة".

يذكر أن آخر أعمال النجمة ماجدة الرومى، أغنية "غنوا بكل اللغات" التى طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وهى من كلماتها وألحان وتوزيع ميشال فاضل.

ونشرت ماجدة الرومى الأغنية عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أنا لو قلتلكن مشتاقة أوعى تقولولى جايين! هذه الدنى اللى هروا وراقا.. باقى برزنامتها سنين!.. بوعدكن لما نتلاقى.. تبقوا بقلبى محجورين.. (غنوا بكل اللغات)".