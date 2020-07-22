شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تكشف آخر تطورات حالة شقيقتها نسرين بعد إصابتها بنزيف فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة زينة تطورات الحالة الصحية لشقيقتها نسرين المحتجزة فى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر بعد إصابتها بنزيف حاد فى المخ، موضحة أن شقيقتها دخلت المستشفى منذ 5 أيام ومازالت تتلقى العلاج الذى يستمر لمدة 11 يوما.

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نسرين شقيقة زينة

وأشارت زينة لـ"الخليج 365" إلى أنها تتواجد هى وعائلتها بجانب شقيقتها فى المستشفى حالياً حتى تتخطى هذه الأزمة الصحية، لافتة أن الفترة التى حددها الطبيب المعالج هو 11 يوما وبعدها سيظهر إذا كانت تخطت مرحلة الخطر أم لا موجهة الشكر إلى الفريق الطبى المتابع لحالة شقيقها بقيادة الدكتور عمرو صفوت أستاذ جراحة المخ والأعصاب على مجهودهم.

يذكر أن زينة قدمت فى رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطي، أحمد سلطان، محمد دسوقى وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.