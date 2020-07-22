شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تطرح أولى أغانى ألبومها الجديد "صاحبة رأى" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية إليسا لطرح أغنية جديدة يتضمنها ألبومها المنتظر طرحه، الأغنية بعنوان "صاحبة رأى"، وهى عنوان الألبوم، وتقدمها إليسا باللهجة المصرية، وهى من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب ونشرت صفحة الشركة المنتجة للألبوم أن يتبقي يوم واحد فقط علي طرح الأغنية، وما إن نشرت إليسا البوستر الخاص بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، حتى تلقت الآلاف من التعليقات المهنئة بالألبوم، والتى تؤكد انتظار جمهورها لأى عمل جديد، لا سيما أن إليسا واحدة من أهم نجمات الوطن العربى، وتتمتع بشعبية جارفة.

بوستر إليسا لم يكن الأول، حيث سبق ونشرت منذ أيام قليلة، بوسترا وعلقت عليه "قريبا"، وأيضا أثار الجدل وقتها على "السوشيال ميديا"، وجعلت "ترند" لعدة ساعات، حيث ظهرت إليسا وهى تقف بظهرها أمام المرأة، وفى المرأة تظهر أيضا بظهر، ولا يظهر وجهها، حيث كانت إطلالتها مختلفة، وفستان مفتوح من الظهر، وشعر قصير، ولكنه حاز على اعجاب محبى وعشاق إليسا.

‏‎يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية "قهوة الماضى"، وهى من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا ‏أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها مؤخرا، وهى من إخراج إيلى رزق ‏الله، ومن كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى‎.‎