شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة تحتفل ببدء تصوير دورها فى الفيلم الجديد "قبل الأربعين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة بسمة بأول يوم عمل لها فى الفيلم الجديد "قبل الأربعين"، حيث نشرت بسمة عبر حسابها على "انستجرام"، صورة سيناريو العمل، وعلقت عليه، "أول يوم ليا النهاردة.. دعواتكم"، وهو فكرة شادى مصطفى، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان ورسومات مارك إبراهيم وإخراج معتز إبراهيم.



قبل الأربعين

الفيلم يشارك فى بطولته إلى جانب بسمة، داليا مصطفى وإيهاب فهمى ومحمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"الاختيار" و"أبو عمر المصرى".

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يشار إلى أن احداث فيلم "قبل الأربعين" تدور حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي.

وأشادت بسمة بالسيناريست أحمد عثمان قائلة إنها عندما قرأت السيناريو جذبها وجعلها في حالة تشويق ما يجعل كل مشهد لديها بمثابة "ماستر سين" كما أضافت أنها بخلاف ذلك ممتنة لانضمامها وسط هذه الكوكبة من النجوم التي اختيرت للعمل لحد الآن .