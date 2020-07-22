تطورات الحالة الصحية لمنى عبدالغني بعد نقلها إلى المستشفى

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رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية منى عبدالغني، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخراً ونقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.
منى عبدالغني قالت خلال حلقة برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها تعرضت لهبوط في الدورة الدموية ما تطلب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
منى عبدالغني
وأضافت، أن ابنها نقلها بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط تعاون من جانب المسعفين والعاملين في القطاع الطبي.
أشادت منى عبدالغني، بدور القطاع الطبي والمسعفين في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها مصر وسط تراحم كبير يراه الجميع في أعينهم، على الرغم من أن هناك أكثر من 10 مسعفين توفاهم الله بسبب كورونا وإصابة قرابة المائة جراء الفيروس.
يذكر أن منى عبدالغني، تشارك في تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، ويذاع من السبت إلى الأربعاء ويشاركها في تقديمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبدالغني وسهير جودة.
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