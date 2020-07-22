هيفاء وهبي تنتصر على محمد وزيري في أول جولة

رنا صلاح الدين - استطاعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن تنتصر في أول جولة لها مع محمد وزيري، مدير أعمالها السابق، وذلك بعد عودتها لمصر.

هيفاء وهبي، استطاعت أن تثبت أمام نقيب الممثلين الفنات أشرف زكي، أجرها الحقيقي عن فيلم «أشباح أوروبا»، بعد أن كان وزيري قد أدعى في وقت سابق أن أجر هيفاء عن الفيلم هو مليون جنيه فقط، وفي أثناء الجلسة التي جمعتهما مع الدكتور أشرف زكي، اعترف وزيري أن أجر هيفاء المتفق عليه هو خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، حيث أكد اثنان من فريق الفيلم، أن هيفاء حصلت أمام أعينهما على مليوني جنيه، ليتبقى لها في نهاية الأمر ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، حصلت عليها هيفاء بالفعل.

هيفاء وهبي

ويأتي ذلك كأول جولة تربحها هيفاء في إطار الصراع الناشب بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والذي وصل إلى ساحات المحاكم، واتهمت خلاله هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على ما يقرب من 63 مليون جنيه.

وكانت هيفاء قد وصلت إلى القاهرة منذ ثلاثة أيام بعد فتح خطوط الطيران بين الدول لمتابعة قضيتها ضد وزيري والتي تتهمه فيها بالاستيلاء على عدة عقارات تمتلكها، وأيضاً لتدحض ادعاء وزيري بالزواج منها.