كيم غاضبة من تصريحات زوجها كاني ويست في أولى معاركة الإنتخابية للرئاسة الأمريكية

رنا صلاح الدين - كاني ويست

بدأ مغنى الراب والمطرب الأمريكي كانى ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع العالمية العالمية كيم كاردشيان، أول فعالية خاصة بحملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية، فى نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، قبل يوم من الموعد النهائى الذى حددته الولاية لتقديم طلبات الترشح بالنسبة للمرشحين المستقلين الراغبين فى التنافس بالسباق الرئاسى الأمريكي المقبل.

كاني ويست

المطرب العالمي ظهر أمام حشد جماهيري وهو يضع الرقم "2020" على رأسه، كما دعا سيدتين شابتين من الحضور للتحدث على خشبة المسرح حول القضايا التى تهمهن، مثل عدم المساواة فى التعليم وعنف الشرطة، وبعد ذلك تحدث كاني ويست عن مجموعة كبيرة من الأمور الشخصية كرغبة والده فى إجهاضه قبل ولادته، وإنجاب زوجته كيم كاردشيان لطفلهما الأول رغم عدم رغبته بذلك.

كاني ويست

وكان من المفترض أن يكون هذا التجمع مساعد للنجم العالمي ليقنع الجماهير بوجهة نظرة وخطته في ادارة البلاد، لكن يبدو أن الأمر انقلب على كاني ويست، حيث اظهر هذا االتجمع العديد من الأخطاء التي كان لابد ان يتفادها ليظهر لائقا لهذا المنصب.

Advertisements

وبدا من خلال أول لقاء جماهيري لزوج نجمة تلفزيون الواقع في الطريق لرئاسة أمريكا أن عائلة كاردشيان مصدومة من الكلمات وتعتقد أن كاني في حاجة ماسة للمساعدة بعد أن ادعى خلال مسيرته الرئاسية الفوضوية أنه وكيم اقتربا من إجهاض ابنتهما الاولي نورث.

كاني ويست

وأيضا كيم كاردشيان زوجة كاني ويست مصدومة من حديثه و منزعجة من تعليقاته خلال أول تجمع للرئاسة، وكذلك خطابه غير المكتوب ، الذي جاء بعد أسبوعين من إعلانه المحتمل للرئاسة ، ترك زوجته وعائلتها مستاءون ومذعورين.

وأكدت مصادر مقربه من كاني ويست، أن عائلة كاردشيان يشعرون بالقلق من أنه في حاجة ماسة للمساعدة المهنية، وقد يرجع ذلك لمرضه "ثنائى القطب".

وكذلك قضى كانى الكثير من الوقت في الحديث عن الإجهاض، وأعلن أنه يريد أن يحصل الأشخاص علي أموال من قبل الحكومة لإنجاب الأطفال، كما أن الأصدقاء المقربين من كاني انزعجوا من الخطاب لأنهم يشعرون أن الفنان أصبح مشتتًا.