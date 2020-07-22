في أول تعليق لها بعد سجنها سما المصري تعتذر باكية: متزعلوش مني

رنا صلاح الدين - قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة الفنانة الاستعراضية سما المصري، لاتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 27 يوليو الجاري.

وفى أول تصريح إعلامي لسما المصري، بعد ضبطها وصدور حكم بحبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، اعتذرت لجمهورها باكية قائلة: "أنا بعتذر للناس كلها على كل اللي حصل، أنا مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات دي، ولا كان عندي نية وحشة فيها خالص، كل اللي حصل أن أنا كنت فاكرة أني بعيش حياتي عادي جداً على السوشيال ميديا زى زى باقى الناس، مكنتش أعرف أن فيديو إن أنا بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوى كده، ويقول للناس متزعلوش مني، وجمهوري متزعلوش مني، وإن شاء الله ربنا يفكها عني وعن كل واحد مضايق، وياريت تفضلوا فاكريني وشكراً".

وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، أنه في 2 يوليو 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ"سما المصري"، للمحكمة الاقتصادية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة في غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصري" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين في تحقيقات القضية، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام.