رسالة رومانسية من ماجد المصري الرومانسية لزوجته في عيد زواجهما.. صورة

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري ماجد المصري بعيد زواجه من زوجته رانيا أبو النصر ، وحرص على تهنئة الأخيرة برسالة شديدة الرومانسية ارفقها بصورة خاصة جمعته بها.

المصري نشر صورة رومانسية تجمعه بزوجته معلقاً عليها: «عيد زواج سعيد يا احلي وارق واجدع زوجه في الدنيا ربنا مايحرمني منك»، حيث تفاعل محبو ومتابعو ماجد مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الزوجين، متمنيين لهما الحب والسعادة الدائمة

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يُذكر أن رانيا أبو النصر هي الزوجة الثانية لماجد المصري، حيث ارتبط بها بعد انفصاله عن زوجته الأولى منى إش إش، والتي رُزق منها بـ«أحمد وماهيتاب»، كما أنجب من رانيا طفلين هما «آدم وداليدا».

من ناحية أخرى، شارك ماجد المصري في دراما رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسلين هما؛ «الاختيار» للنجم المصري أمير كرارة، و«لما كنا صغيرين» لريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحموج حميدة.

حالياً، استأنف ماجد المصري نشاطه الفني بعد فترة توقف بسبب أزمة كورونا، حيث بدأ في تصوير مسلسله الجديد «الوجه الآخر»، قصة ماجد المصري، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك المصري في بطولته أمام نسرين طافش، أحمد خليل وغيرهما.