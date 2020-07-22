ابنة كاثرين زيتا جونز تتألق في جلسة تصوير جديدة

رنا صلاح الدين - ابنة كاثرين زيتا جونز

نشر موقع جريدة الديلي ميل عدد من الصور لأبنة النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز، وزوجها النجم العالمي مايكل دوجلاس، والتي تدعى "كاريز"، وهي الصور التي لفتت الأنظار بجمالها وشكلها الذي يشبه والدها وليس والدتها.

ابنة كاثرين زيتا جونز ظهرت، وهي في حديقة منزلها مرتديه فستان أظهر جمالها وكشف عن نضجها وتحولها من مرحلة المراهقة إلي الأنوثة.

ابنة كاثرين زيتا جونز

وعلى جانب أخر، كانت النجمة كاثرين زيتا جونز عبرت عن حبها الشديد لزوجها النجم مايكل دوجلاس مؤخراً، وذلك من خلال خاصية story علي حسابها عبر انستجرام.

Advertisements

وقامت كاثرين زيتا جونز برفع صورة زوجها النجم الشهير وهو يحمل كلبهما، ثم علقت عليها بأنها لا تستطع مفارقة الثنائي إلي الأبد، في إشارة إلي حبها الشديد لزوجها وكلبهما.

ابنة كاثرين زيتا جونز

والجدير بالذكر أن النجمة العالمية كاترين زيتا جونز، قد فاجأت محبيها وعشاقها، مؤخرا، بنشرها علي صفحتها الشخصية بموقع " إنسجرام" مقطع فيديو قصير وهي ترقص من داخل منزلها حيث تتواجد بالحجر المنزلي الذاتي مع زوجها نجم هوليوود الشهير مايكل دوجلاس لكنه لم يظهر معها بالفيديو .

ابنة كاثرين زيتا جونز

كارترين زيتا جونز نجمة الاوسكار البالغة من العمر 50 عاما رقصت خلال الفيديو حافية القدمين ، بينما كانت ترتدي ملابس براقة مميزة تتكون من " بلوزة " ذات تصميم بسيط باللون الأسود و بنطلون sequin بتصميم رائع ، إضافة الي قرط باللون الفضي اضفي المزيد من الجمال و الرقي علي إطلالتها .