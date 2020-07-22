ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها الراحلة بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - شددت أميرة مختار نجلة النجمة المصرية الراحلة رجاء الجداوي أن الفنانة التي رحلت بعد صراع مع فيروس كورونا، كانت ملتزمة بالإجراءات الاحترازية من خطر الإصابة بالفيروس المستجد، نافية كل ما تردد حول إصابة النجمة الراحلة بالعدوى خلال تقديمها واجب العزاء لصفاء أبو السعود في وفاة زوجها الشيخ صالح كامل.

أميرة كشفت توقعاتها عن كيفية انتقال عدوى فيروس كورونا لوالدتها، وساقت دليل عدم انتقال العدوى للجداوي خلال تقديمها واجب العزاء قائلة: «أمي كانت ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية، وكانت دائماً تقضي كل وقتها في المنزل، ولكنها كانت تخرج فقط لالتزامها الشديد بموعدها في تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وكانت وقت التصوير تخلع الماسك».

وتابعت: «اعتقد أن العدوى جاءت لها أثناء التصوير، ولم تنتقل لها العدوى عندما قدمت واجب العزاء لصفاء أبو السعود في وفاة الشيخ صالح كامل؛ لأنها ارتفعت حرارتها بعد العزاء بيومين وفيروس كورونا لا يظهر على المصاب إلا بعد أسبوع من الإصابة».

نجلة الفنانة كشفت عن رد فعل والدتها عندما علمت بخبر إصابتها بفيروس كورونا بقولها-في حوار لمجلة سيدتي-: «أياً كان الطريق المكتوب لأمي أن تذهب فيه لا أنسى أبداً كلماتها، وهي تستقل سيارة الإسعاف فور إصابتها بفيروس كورونا، حيث قالت لنا: "ما يحدث لي هو من الله ومكتوب وسواء عدت أم لا إلى منزلي مرة أخرى، فأنا راضية ومؤمنة بقضاء الله". وقبل نقل أمي على جهاز التنفس الصناعي كانت تقول لي:« قولي لكل من يتصل بك يطمئن عليّ لا تخرج خليك في البيت وضع الماسك لو خرجت»».

حقن الجداوي ببلازما المتعافين من فيروس كورونا لم يجد نفعاً مع تأخر حالتها بحسب ما أوضحت قائلة: «عندما انتقلت أمي إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية تعاملوا معها كأي مريض موجود في المستشفى، ولم يتم التعامل معها بأي طريقة خاصة أو مختلفة عن الآخرين كما تردد، فتلقت أمي في البداية العلاج عن طريق البروتوكول الخاص بمصابي فيروس كورونا، وبدأت تنخفض درجة حرارتها وتتحسن وظلت حرارتها مستقرة لوقت قريب، وعندما تم حقنها مرة واحدة ببلازما المتعافين للأسف لم يكن لها أي تأثير، بعدها تدهورت صحة أمي، وتمكنت الكورونا من رئتها، وتم نقلها على جهاز التنفس الصناعي».