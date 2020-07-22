ميريام فارس تشارك الفانز برقصة خاصة في المسبح.. فيديو

رنا صلاح الدين - تقضي الفنانة اللبنانية ميريام فارس أجازتها الصيفية، مستمتعة بالسباحة والهواء الطلق، بعيداً عن ضغط العمل، وأجواء أزمة كورونا.

ملكة المسرح شاركت متابعيها بمقطع فيديو مميز، ظهرت فيه ترقص في المسبح، معلقة عليه: «مين بعدو بيتذكر رقصة اللمبادا»، حيث تفاعل متابعوها مع الفيديو بشكل كبير عبر تعليقات لفت فيها أغلبهم إلى تغير شكل جلد أنف النجمة اللبنانية، ويبدو أنه تعرض للحرق من أشعة الشمس القوية، ونصحوا اميريام بضرورة استخدام الواقي من أشعة الشمس قبل التعرض المباشر لها، حتى لا تتعرض بشرتها للحرق.

يُذكر أن ميريام شددت على أن أزمة كورونا منحتها وقتاً عائلياً ثميناً في تصريحات قالت فيها: «كنت أريد شراء الوقت قبل فيروس كورونا، واليوم أشعر أن حياتي جيدة وما لم يكن بامكاني القيام به من قبل الآن أنجزه بسرعة»، وأضافت: «تحضير الكيك كان يستغرق حوالي 15 دقيقة لأننا نكون على عجلة، بينما اليوم نأخذ وقتنا في المطبخ أنا وجايدن نلهو ونلعب خصوصاً أنه في عمر الـ 4 سنوات يحب أن يكتشف كل شيء بنفسه».

وعلى المستوى الفني والمهني، قالت ميريام: «غير مهتمة بالكليبات أو الحفلات، وهمي حالياً هو حماية رأس عائلتي وأن تمرّ هذه المرحلة على خير وسلام».