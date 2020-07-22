نانسي عجرم وأسرتها في حفل المناولة الأولى لصديقة ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على تلبية دعوة صديقة ابنتها «إيلا» لحضور حفل المناولة الأولى لها، وهو طقس ديني مسيحي، بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول بعد بلوغ الطفل سن الثامنة.

وبالرغم من ازمة كورونا، حضرت نانسي بكامل أفراد أسرتها، حيث ظهرت في صور من الحفل مع زوجها فادي الهاشم، وابنتيهما «إيلا وميلا»، وكان لافتاً الفستان النمري الأنيق الذي أختارته النجمة اللبنانية، في الوقت الذي فضلت فيه «إيلا» ارتداء فستان باللون الأبيض، وهو نفس لون فستان صديقتها «إينيا»، حيث أنه لون الزي التقليدي لطفل المناولة الأولى، بينما تألقت «ميلا» بـJumpsuit براق.

Advertisements

نانسي نشرت صورة من أجواء الحفل تجمعها بـ«ميلا»، حيث تفاعل معها الفانز بشكل كبير عبر تعليقات غازلوا فيها الفنانة وابنتها، مؤكدين على أناقتهما.

من ناحية أخرى، شاركت نانسي عجرم في المارثون الرمضاني الماضي بغناء تتر مسلسل «سكر زيادة» للنجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، والأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل عُرض عبر شاشة mbc مصر، وكانت الفنانة قد طرحت قبل الموسم الرمضاني كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبي يا قلبي» من ألحان نبيل خوري.

يُذكر أن نانسي عجرم قررت طرح فيلم وثائقي بعنوان «الرواية الكاملة»، والذي تكشف فيه مع زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم عن كواليس حادث الاقتحام الذي تعرض له منزلهما، والذي أسفر عن مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد الهاشم رمياً بالرصاص، ويُعرض الفيلم بشكل حصري عبر منصة «شاهد VIP»