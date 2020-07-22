سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر سعر البنك المركزي على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان، ومن بينها بنوك الخرطوم وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوادني.

أما في السوق السوداء، فقد تراجع سعر الدولار جنيها واحدا إلى 145 جنيها، مقارنة بـ 146 جنيها، أمس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويأتي تراجع الدولار في التعاملات وسط توقعات بتنامي مصادر السودان من العملات الأجنبية في ظل توسع صادرات الذهب إلى الخارج.

وكان نادر الهلالي الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين، أكد لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن الخرطوم تشهد "انسيابا لصادرات الذهب بشكل سريع" بعد السياسات الأخيرة المشجعة للتصدير عبر القنوات الرسمية.

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وكشف الهلالي أن بلاده تستعد لتصدير 2 طن من الذهب خلال الأسبوع الجاري، على أن تستمر الخرطوم في تصدير نفس الكمية أسبوعيا.

وأوضح: "سينعكس ذلك إيجابيا على أسعار الصرف والتي بدأت في الاستقرار منذ صدور منشور سياسات صادر الذهب وقبل بداية التصدير الفعلي".

وتوقع الهلالي تراجعا ملحوظا لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في ظل تدفق الذهب إلى الخارج.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو الأوروبي 63.46 جنيه للشراء و63.78 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 69.98 جنيه للشراء و70.33 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، 15.04 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي فقد سجل على شاشة بنك السودان المركزي 177.99 جنيه للشراء، و178.88 جنيه للبيع.