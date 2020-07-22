شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة كيم كاردشيان وكانى ويست على حافة الانهيار بسبب الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأمر انقلب على كانى ويست بعد تجمعه الانتخابى الأول، حيث أكد موقع ديلى ميل أن كيم كارداشيان وكانى ويست يعيشان منفصلان، وأشار التقرير إلى أن مغنى الراب، يختبئ فى مزرعته فى وايومنج مع بعض الأصدقاء المقربين، وسط مصادر تدعى أنه فقد الثقة فى زوجته.



بكاء كانى ويست



كانى ويست وكيم كاردشيان

وما يؤكد انفصال الزوجين حسب ديلى ميل أن كانى كتب سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر" موجها بها رسائل لزوجته ووالدتها كريس جينر، ثم حذفها، والتى اتهم فيها زوجته كيم بالتحدث مع الطبيب لوضعه فى مصحة نفسية، مشيرا إلى أن فيلم "أخرج" ( Get Out )، تم تصويره عنه، وأعلن عن إصدار ألبوم غنائي جديد.

واشتعلت الإثارة والجدل بشأن الصحة العقلية لكاني بعد أن أطلق حملته الانتخابية يوم الأحد الماضى، حيث كشف أنه وكيم كانا يرغبان في إجهاض ابنتهما نورث، السابعة ، قبل ان ينفجر في البكاء.