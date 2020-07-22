شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تحتفل بعيد زواجها الخامس بفيديو من حفل زفافها.. وتعلق: أحلى فرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة أيتن عامر بعيد زواجها الخامس من مدير التصوير محمد عز العرب، حيث نشرت فيديو من حفل زفافها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه قائلة :" ٢٢ يوليو احلى فرحة".

وكانت شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقاطع فيديو أثناء قضاء وقت فراغها مع أسرتها وشقيقتها وفاء عامر.

وقررت الفنانة أيتن عامر، أن تلعب "لعبة الأفلام" مع شقيقتها وفاء عامر، حيث طلبت أيتن من وفاء أن تقوم بأداء تمثيل مشهد من فيلم، وتقوم هي بكشف اسم الفيلم، ومن ثم قالت وفاء عامر مقولة شهيرة من أحد الأفلام :"أهون عليكي.. تهوني عليا"، لكن لم تعرف أيتن اسم الفيلم ليسارع عمر فوزي في الإجابة فيلم "إبراهيم الأبيض".

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وكانت طلبت الفنانة أيتن عامر، جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة على الدعاء لابنها يوسف بالشفاء بعدما أصيب بكسر فى الترقوة، وكتبت عبر حسابها على موقع "فيس بوك" "ادعو ليوسف حبيبى ربنا يهون عليه الفترة اللى جاية كسر فى الترقوة الألم لا يحتمل".

وكتبت أيتن عامر، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" "ادعو لإبنى ربنا يهون عليه الوجع والألم. ربنا يحفظ كل الأطفال يا رب"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تدوينتها، متمنين لابنها الشفاء العاجل، كذلك تضامن معها عدد من الفنانين، داعين الله أن يشفيه.