شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم بإطلالة الهوانم فى أحدث صورة لها: "أتمنى لكم نهارا سعيدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة نيللى كريم، فى أحدث صورة لها بإطلالة "هوانم" فترة منتصف القرن الماضى، حيث ظهرت مرتدية فستان وقبعة، فى الصورة التى نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك، صحبتها بتعليق: "أتمنى لكم نهارا سعيدا".





يشار إلى أنه وفى وقت سابق، وتحديداً بعد نجاح مسلسل "سجن النسا"، صرحت النجمة نيللى كريم أنها ترغب فى تقديم شخصية الراقصة الاستعراضية "سامية جمال"، وظل الحلم يرواضها لعدة سنوات، حيث إن نيللى كريم تكن حباً شديداً لشخصية سامية، وتعتبرها من أهم راقصات مصر، فضلا عن إتقانها للتقمص والتعبير عن ذاتها من خلال أعمالها.

وخلال السنوات الماضية كانت نيللي كريم ترغب فى تقديم تلك الشخصية، ولكن ضيق الوقت وسوق السينما، لا يسعفنها لتقديم الشخصية، ولكن ظل حلمها قائماً بتقديم شخصية سامية جمال، وقالت فى أحد البرامج: "ما زال الحلم قائماً وسيظل قائماً حتى أحظى بتقديمه، فهذه الفنانة كانت فراشة بأجنحة متعددة الألوان تشع حضوراً عندما تقف أمام الكاميرا، وأنا أحب أن أشاهد أعمالها باستمرار، وأتابع كل ما تفعله في تقمصها الشخصية التي تقدمها في اي عمل.

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فهل تدرس نيللى كريم تقديم شخصية سامية جمال فى السينما خلال الفترة المقبلة، وتحقق حلمها الذى راوضها لسنوات؟.

يشار إلى أن نيللى كريم شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى، بمسلسل بـ"100 وش"، وشارك فى بطولته آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، شريف دسوقى، زينب غريب، دنيا ماهر، حسن أبو الروس، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.