شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تكشف عن الموعد النهائى لطرح ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة اللبنانية إليسا الموعد النهائى لطرح ألبومها الجديد "صاحبة رأى" يوم السبت 1 أغسطس، أما الأغنية الرئيسية و تحمل اسمالألبوم فسوف تطرحها غدا الخميس 23 يوليو، وعبر متابعيها عن سعادتهم الشديدة و انتظارهم للألبوم بفارغ الصبر.

وكانت تحولت النجمة اللبنانية إليسا إلى حديث مواقع "السوشيال ميديا"، وذلك بعدما كشفت عن بوستر أحدث ألبوماتها "صاحبة رأى" حيث ظهرت إليسا على البوستر وهى نائمة على سرير، وغطاء أبيض يغطى جسدها.

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وعلقت على الصورة: "أول مسيرتى كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجهقدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمد لله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأى".

وما إن نشرت إليسا البوستر الخاص بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، حتى تلقت المئات والآلاف من التعليقات المهنئة بالألبوم، والذين، والتىتؤكد انتظار جمهورها لأى عمل جديد، لا سيما أن إليسا واحدة من أهم نجمات الوطن العربى فى هذا التوقيت.

بوستر إليسا لم يكن الأول، حيث سبق ونشرت منذ أيام قليلة، بوستر وعلقت عليه "قريبا"، وأيضا أثار الجدل وقتها على "السوشيال ميديا"،وجعلت "ترند" لعدة ساعات، حيث ظهرت إليسا وهى تقف بظهرها أمام المرأة، وفى المرأة تظهر أيضا بظهر، ولا يظهر وجهها، حيث كانتإطلالتها مختلفة، وفستان مفتوح من الظهر، وشعر قصير، ولكنه حاز على اعجاب محبى وعشاق إليسا.