شكرا لقرائتكم خبر عن "أوس أوس" يتجاوز أحزان فقدان ابنه فى كواليس "صباحية مباركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الكومديان الشاب محمد أسامة أوس أوس تجاوز الأحزان التى طالته خلال الفترة الأخيرة إثر وفاة طفله، والعودة للحياة من جديد فى كواليس مسرحية "صباحية مباركة" المقرر عرضها فى عيد الأضحى المقبل.

وأكد أحد المقربين من أوس أوس أن فريق عمل مسرحية "صباحية مباركة" أبرزهم أشرف عبد الباقى سليمان عيد وعلى ربيع وحسام داغر، يحاولون التخفيف من آلام أوس أوس بعدما دخل فى حالة حزن شديدة إثر فقدان طفله الرضيع، لافتا إلى أنه أفضل الآن ويتحسن تدريجيا مع الوقت.

Advertisements

كان أوس أوس، قد حرص عبر حسابه بموقع انستجرام، على مشاركة جمهوره مقولة للشاعر الكبير صلاح جاهين، وذلك بعد مروره بأزمة كوفاة نجله الشهر الماضى، وكتب أوس أوس، قائلاً:"يأسك و صبرك بين ايديك وأنت حر ، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر ..أنا دُقت من ده ومن ده وعجبي لقيت الصبر مُر وبرضه اليأس مُر".

ويعمل النجم أشرف عبد الباقى على التحضير لمسرحية جديدة بعنوان "صباحية مباركة” من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى وإخراج أشرف عبد الباقى ومقرر عرضها بدءًا من أول أيام عيد الأضحى المقبل، واختار أشرف عبد الباقى لبطولة المسرحية على ربيع وأوس أوس وحسام داغر وأحمد سلطان وسليمان عيد ومجموعة من شباب ورشه "عبد الباقى" الذين شاركوا فى مسرحية "جريما فى المعادى" وتعرض على نفس مسرح عرض "مسرح مصر" الذى تم الانتهاء منه مؤخراً.

وتعد "صباحية مباركة" أولى مسرحيات أشرف عبد الباقى بعد اعلان انتهاء عروض "مسرح مصر" وتوقفها عند الموسم السابع وتحقيقها نجاحا كبيرا على مدار 6 أعوام كاملة، وأصبح أبطالها من نجوم الساحة الفنية سواء فى السينما أو الدراما بالسنوات الأخيرة.

يذكر أن أشرف عبد الباقى استأنف عروض فرقته الجديدة والتى تقدم عرض "جريمة فى المعادي" مسرحية "كلها غلط" يوم الخميس الماضى مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء بنسبة حضور 25 فى المائة من الجمهور للحفاظ على سلامتهم، وذلك بعد توقف دام لاكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.