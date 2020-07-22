شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: الموسيقى الهادئة تساعد على التفكير والصاخبة على الهروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة كارول سماحة على استطلاع رأى متابعيها فى مقولة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت كارول قائلة "الموسيقى الهادئة تساعدك على التفكير فى المشكلة والموسيقة الصاخبة تساعدك على الهروب من المشكلة ما رأيك فى هذه المقولة"، وانقسم المتابعون إلى فريقين مؤيد المقولة ومعارض لها.

كما نجح فيديو كليب‎ "bon voyage" ‎للفنانة اللبنانية كارول سماحة، فى تخطى حاجز الـ4 ملايين مشاهدة ‏منذ طرحه مطلع الشهر الحالى، الذى تعاونت فيه كارول للمرة الأولى مع لايف ستايلز ‏ستديوز، والمخرجة بتول عرفة.

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‎"bon voyage"‎ إخراج بتول عرفة، وشارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خير وكارول سماحة ‏والفرنسى لايون، وشارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، وتوزيع دى جى يوسف.

وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، ما أهل الفنانة كارول سماحة لاحتلال التريند الأول فى تويتر، وسط ‏إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة إلى الاختلاف الكبير فى ‏أداء سماحة التى اظهرته المخرجة بتول عرفة فى أحداث الكليب‎.‎

‎وظهرت كارول سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات ‏طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الأولى لها بفيديو كليب ‏غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الأوروبى، وجودة الألوان ‏العالية التى عملت على ضبطتها لمدة أسبوع للخروج بأفضل صورة.‏