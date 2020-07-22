شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الذهبى يوضح حقيقة خيانته لأصالة بعد 14 عاما من الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المنتج أيمن الذهبى فى فيديو جديد له ليتحدث عن قصة طلاقه من النجمة أصالة بعد مرور أكثر من 14 عاما على انفصالهما، نافيا قصة خيانته لها التى تردد بقوة طوال السنوات الماضية أنها سبب فى قرار الأنفصال.

وقال أيمن الذهبى إن كل ما تردد غير صحيح وإنها مجرد تكهنات من قبل البعض، حيث قيل وقتها وتحديدًا أثناء تسجيل ألبومها الأخير الذى تعاونا فيه سويًا وهو "آسفة"، مؤكدا "آخر ألبوم آسفة كنا بنخلصه لما حصل للخلاف وبعد كدة ركبوا إن كليب آسفة كان بسبب خيانتي لأصالة، حيث تم تقديم فكرة الكليب عن خيانة الزوج لزوجته، وحينما تم سؤال شاعر الأغنية هانى عبد الكريم قال كيف أيمن يكون كدة وهو اللى اختار الكلمات".

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وتابع الذهبى: "ليس من المعقول أن أخون زوجتى فى منزلها فى توقيت صعب عندما غابت عن المنزل لمدة نصف ساعة فقط كانت ترغب فى شراء بعض الأغراض من السوبر ماركت".

وأضاف "مثل سامحتك انا اللي عملتها لأصالة لما كنا بشهر العسل بردو ركبوها انها عملتها عشان مشكلة بيننا وكذلك تخلل الخمس عشر عاما الكثير من النجاحات والألبومات".

من ناحية أخرى شهدت أسرة الفنانة أصالة نصرى فى الأيام الماضية فرحة عارمة لاحتفالها بخطوبة ابنتها شام الذهبى على الدكتور معتز نصير، فيما تلقت الفنانة أصالة العديد من التهانى من نجوم الفن لهذه المناسبة السعيدة.