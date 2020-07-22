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شبيهة تايلور سويفت "فولة واتقسمت نصين".. قلبت "تيك توك" بفيديوهاتها

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شكرا لقرائتكم خبر عن شبيهة تايلور سويفت "فولة واتقسمت نصين".. قلبت "تيك توك" بفيديوهاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هناك عددا من الأشخاص المحظوظين بوجود تشابه بينهم وبين أهم وأشهر نجوم العالم، حيث يعد هذا التشابه بمثابة وثيقة لهؤلاء الأشخاص العاديين للتحول لمشاهير.

 

@traumarn13

TRUE STORY! ##nashville ##taylorswift ##swifties ##target ##mall ##tennessee ##not ##public ##truestory ##fyp ##mylife ##nojoke ##viral♬ Hood Baby - Kbfr

تايلور و آشلي
تايلور وآشلي

وكانت واحدة من المحظوظات هى ممرضة من ناشفيل تدعى آشلى والتى شببها الجميع بالنجمة العالمية تايلور سويفت البالغة من العمر 30 عاما و التي تحظى بشعبية جارفة حول العالم .

@traumarn13

This really hurt ???? ##blooper ##dontletthisflop ##tiktok ##hotmess ##fyp ##fail ##falling♬ original sound - traumarn13

تايلور وشببيهتها

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تايلور وشببيهتها

ففي واحد من أكثر الفيديوهات الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة و تداول واضح علي السوشيال ميديا ظهرت به اشلي تقوم بتغير عدد من ملابسها تم التصوير بزاويه جانبيه وهو ما اظهر مدى الشبه بينها وبين النجمة الشهيرة، معلقة على الفيديو "آشلى تحاول أن تظهر جميلة ليس هناك هدف آخر".

اشلي شبيهه تايلور سويفت (1)
اشلي شبيهه تايلور سويفت 

كذلك تم تداول فيديو آخر لآشلي وهي تغني واحدة من أغنيات تايلور بينما أكدت آشلي أنها لن تستطيع التنكر في شخصية تايلور سويفت، بينما ظهرت بمقطع فيديو آخر وهى ترتدي نظارة شمس وهو الأمر الذى جعلها وكأنها سويفت نفسها، حتى إنه منذ سنوات أكدت آشلي أن البعض يناديها باسم "تايلور سويفت"، فالتقارب ليس بالملامح فقط بل بلون وتصفيفه الشعر والـstyle  .

اشلي شبيهه تايلور سويفت (2)
اشلي شبيهه تايلور سويفت

 

اشلي شبيهه تايلور سويفت (3)
اشلي شبيهه تايلور سويفت

 

اشلي شبيهه تايلور سويفت (4)
اشلي شبيهه تايلور سويفت 

 

اشلي شبيهه تايلور سويفت (5)
اشلي شبيهه تايلور سويفت 
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