شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغنى يدعو لـ مختار مختار بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق على الدعاء لـ كابتن مختار مختار لاعب الأهلي السابق ومدرب الانتاج الحربي، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر الذى كتب من خلاله: "تمنياتي بالشفاء العاجل لـ الكابتن مختار مختار".

وكان أكد خالد المهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي أن مختار مختار مدرب الفريق تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتم اكتشاف أكثر من حالة خلال إجراء مسحة اختبار فيروس كورونا الأخيرة، مما تسبب فى إلغاء معسكر الفريق بشرم الشيخ.

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وتابع المهدي في تصريحات تليفزيونية أن المسحات التي ظهرت أمس الثلاثاء، اثبتت إصابة المدير الفني للفريق مختار مختار بفيروس كورونا وتم التواصل معاه وهو بحالة جيدة وستتم إعادة المسحة خلال ساعات للتأكد من النتيجة .

وأكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه تم اكتشاف 18 حالة مصابة بكورونا داخل فريق الانتاج الحربي بعد خضوعهم للمسحات.

وأضاف سلطان في تصريحات تليفزيونية أن فريق الإنتاج عقب عودته من المعسكر في شرم الشيخ خضع لمسحات متابعا: اكتشفنا إصابة 18 فردا بفيروس كورونا، مؤكدا أنه تم إخطار اللاعبين بالخضوع للعزل المنزلي خلال الفترة القادمة للإطمئنان على صحتهم .