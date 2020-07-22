شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يحتفل النجوم بعيد ميلاد زوجاتهم.. أبرزهم تامر حسنى والسقا ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل كل فنان بعيد ميلاد زوجته كل منهم بطريقته الخاصة، لكن فى النهاية لابد من إعلان كل كلمات الحب والرومانسية على صفحات السويشيال ميديا، ونرصد هذه الحالات لبعض النجوم ولنكتشف كيف عبر كل منهم عن حبه وتقديره لشريكة حياته يوم عيد ميلادها.

ومن النجوم الذين يحتفلون بعيد ميلاد زوجاتهم ويعلنون حالة الحب والرومانسية تجاههن النجم تامر حسنى حيث يحرص على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته بسمة بوسيل عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وآخر مرة نشر تامر مقطع فيديو به مجموعة صور لزوجته بسمة بوسيل على أغنيته "كل سنة وأنت طيب"، وعلق عليها: "كل سنة وأنتى أغلى إنسانة فى حياتى، كل سنة وأنتى حبيبتي، كل سنة وأنتى أجمل وأحن ماما ربنا يخليكى ليا ولأولادنا اللهم آمين".

أما النجم أحمد السقا رغم الشائعات الدائمة عن انفصاله عن زوجته مها الصغير إلا أنه يحرص على تهنئة زوجته بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام.

ونشر السقا آخر مرة صورة تجمعه بزوجته ونجلهما ياسين، معلقًا "عيد ميلاد سعيد حبيبتي.. ربنا يخليكى لينا وميحرمنيش منك".

أما الفنان إيهاب فهمى فيحرص على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته بطريقته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، من خلال فيديو يضم أجمل ذكرياتهما المصورة وعلى أنغام أغنية الهضبة عمرو دياب التى تقول "انتى لسه زى ما إنتى قمر فى عينى أحلى عمر دة اللى كان بينك وبينى ولما تيجى سيرتك فى الكلام بجرى واقول دى حبيبتى بنت الأصول".

وعلق إيهاب فهمى على الفيديو: "27 أبريل عيد ميلاد مراتى وحببتى وصحبتى عيد ميلاد أحن وأجمل هديه ربنا بعتهلى ضهر وسند ووش السعد وضحكتى وفرحتى يمكن ربنا قابلنا متأخر لكن كله بوقته ياست الناس كلهم كل سنة وانتٍ طيبه ياقلبى وعقبال 100 سنة مع بعض العمر كله وربنا يجمعنا فى الآخرة".

وفى نفس السياق نرى المطرب رامى صبرى يهنئ زوجته شيرين بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "زوجتى الغالية الحبيبة الجدعة الجميلة أم أولادى الغالين كل سنة وأنتى طيبة ودايما مع بعض بحبك".

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كما شارك المخرج محمد سامى جمهوره عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، أثناء احتفله بعيد ميلاد زوجته النجمة مى عمر.

وظهر محمد سامى فى الفيديو وهو يقوم بتقبيل زوجته مى عمر، وكتب" سامى" على الفيديو قائلًا: "عيد ميلاد سعيد ياحب".

كما هنأ الفنان مصطفى قمر زوجته غادة رزق بعيد ميلادها ونشر قمر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وانتى طيبة يا زوجتى الطيبة الغالية، انتى مكافأة ربنا ليا ربنا يحفظك ليا وينعم عليكى بكرمه ورضاه زى مابتطبطى على قلبى دايما".

وأضاف قمر: "عقبال مليون سنة هنا وصحة سعادة وراحة بال وستر يااجمل زوجة فى تاريخ البشرية كلها".

أما الفنان عمرو يوسف احتفل بعيد ميلاد زوجته الفنانة السورية كندة علوش، من خلال معايدتها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى.

ونشر "يوسف"، صورة له برفقتها وعلق عليها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد حبى وصديقتي، أتمنى أن تتحق كل أحلامك، ولكن تأكدى بإننى سأكون دائمًا فيها".

كذلك الفنان حسام حبيب احتفل أيضا بعيد ميلاد زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب حينما كشف عن صورة لزوجته وعلق عليها بـ"كل سنة وأنتى أغلى من حياتى".

أما النجم محمد رمضان هنأ زوجته نسرين عبدالفتاح بعيد ميلادها ونشر رمضان صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتى طيبة ياحياتى".