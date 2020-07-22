شكرا لقرائتكم خبر عن تداول تاريخ ميلاد خاطئ للراحلة هياتم وهذا هو تاريخ ميلادها الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تصريحات خاصة للفنانة الراحلة هياتم مع الخليج 365، قبل وفاتها بأيام، أكدت أن تاريخ ميلادهها الحقيقى هو يوم 31 ديسمبرمن عام 1948، مؤكدة أنه لينسى لأنها تحتفل به مع الاحتفال برأس السنة الجديدة، مؤكدة أن التاريخ الذى أورده موقع ويكيبديا 22 يوليو تاريخ خاطئ، وأن الموقع أورد أيضا عددا آخر من المعلومات الخاطئة عن حياتها.

هياتم هى من أشهر الفنانات اللاتى بدأن حياتهن الفنية بالرقص، خاصة فى الأفراح الشعبية بالإسكندرية، وبعدها واصلت مسيرة الرقص في القاهرة في عدد من الكازينوهات، ودخلت عالم التمثيل في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، من خلال فيلم "ثم تشرق الشمس"، وبعدها تركت الرقص، وركزت في مجال التمثيل، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الناجحة منها: "غريب في بيتي"، و"المتسول"، و"قضية سميحة بدران"، و"الرغبة"، و"انتبهوا أيها السادة"، و"الشك"، و"الباطنية"، و"زهرة وأزواجها الخمسة".

ورحلت هياتم فى 27 يوليو من عام 2018 وكان الظهور الأخير للفنانة هياتم على الشاشة من خلال فيلم "يجعله عامر" عام 2017، وجسدت فيه دور "انشراح" والدة "ميادة" الفنانة بوسى، وشاركت هياتم فى الفيلم إلى جانب كلاً من أحمد رزق وبوسى وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد ومحمود الليثى وعلاء مرسى وغيرهم من النجوم، الفيلم من إخراج شادى علي.

أما آخر لقاء تليفزيونى للراحلة كان فى برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية اسعاد يونس فى حلقة "حلويات شرقية"، وصرحت هياتم من خلاله بالعديد من الأمور التى منها أنها تزوجت 3 مرات، ورفضت الزواح من رؤساء دول، وأن أهلها هاجمونا بسبب اعتزالها الرقص، ومسابقة "ملكة جمال الشواطئ" هى سبب دخولها لعالم الفن.