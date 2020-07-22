وائل الفشني يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل مشاركته في فيلم "صاحب المقام"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أول ظهور سينمائي له، يشارك الفنان وائل الفشني في فيلم "صاحب المقام"، الذي تقوم ببطولته يسرا بمشاركة آسر ياسين وبيومي فؤاد، قصة وسيناريو وحوار إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

الفشني في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "أقدم بالفيلم شخصية درويشًا بإحدى الطرق الصوفية، إذ أظهر به من خلال حوالي 3 مشاهد، قال لي المخرج محمد العدل، إنه وجدني الأنسب لها".

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وأضاف: "أقدم بالعمل أيضًا مقاطع لأغانٍ صوفية، تم الاستقرار عليها بعد ورشة عمل جمعتني مع المؤلف الموسيقي خالد الكمار، الذي تولى كذلك وضع الموسيقى التصويرية".

الفشني شارك ممثلًا مؤخرًا في مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبدالرازق"، وقدم بالمسرح "حدث في بلاد السعادة"، ويعد "صاحب المقام" أول عمل سينمائي له ممثلًا.

ويقدم وائل أغنية بعنوان "رؤية" في فيلم "ريما" المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشهد أول بطولة الفنان محمد ثروت.