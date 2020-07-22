اجتماع اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح وسط إجراءات احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

اجتمع أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان يوسف إسماعيل لمناقشة تفاصيل الدورة الـ13 من عمر المهرجان، التي تحدد إقامتها شهر ديسمبر لعام 2020.

والتزم كل الحضور بارتداء الكمامة في الاجتماع بالمسرح القومي وفقا لاتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الأول ملف الاحتفال بمرور 150 عاما على المسرح المصري.

واستقر الأعضاء على وضع لائحة جديدة للمهرجان بعد عدة اجتماعات مقبلة لكن تم التأكيد على تدشين موقع رسمي خاص بالمهرجان وفعالياته ومسابقاته وأنشطته المختلفة، وتحديد مقر إداري دائم للمهرجان.

اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في دورته الثالثة عشر، تتكون من 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان) وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري والمخرج حمدي حسين بكري والفنانة الدكتورة هايدي عبد الخالق.