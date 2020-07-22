أيتن عامر تحتفل بعيد زواجها بفيديو يضم نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة أيتن عامر مقطع فيديو مجمع لعدد من لقطات حفل زفافها على مدير التصوير عز العرب. وكتبت:" 22 يوليو أحلى فرحة" وظهر بالفيديو عدد كبير من نجوم الفن بينهم " فيفي عبده وهشام عباس ودنيا عبد العزيز ومنة فضالي ووفاء عامر ودينا" وغيرهم. وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تمنى لها حياة سعيدة مع زوجها.

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