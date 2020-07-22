تزوجت 3 مرات وهذه وصيتها.. حكايات الفنانة هياتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تعد الفنانة الكبيرة هياتم من أبرز نجمات السبعينيات والثمانينيات، وشاركت في الكثير من الأفلام المهمة بتاريخ السينما المصرية... "الخليج 365" يعرض لكم حكايات في حياة الراحلة هياتم:

بدايتها الفنية

الفنانة هياتم من مواليد الإسكندرية عام 1949، واسمها الحقيقي سهير محمد حسن، وكانت بدايتها الفنية من خلال الرقص وهي لم تتجاوز العشرين من العمر في الأفراح وحفلات الزفاف الشعبية، وسرعان ما لمع نجمها، فانتقلت إلى القاهرة؛ للعمل في كازينوهات العاصمة، وكانت انطلاقتها في عالم التمثيل في منتصف فترة السبعينيات.

في لقاء لها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، قالت إنها لم تبدأ حياتها راقصة بل بدأت ممثلة في مسرحية "شهرزاد" إخراج حسين جمعة، لكن الجمهور عرفها راقصة، وكان أول حفل لها راقصة هو حفل الربيع مع عبدالحليم حافظ، ورقصت على أغنية "زي الهوا".

أول أعمالها السينمائية

أول أعمال الفنانة هياتم السينمائية عام 1972 في فيلم "ليلة حب أخيرة" من إخراج حلمي رفلة، ولعبت فيه دور راقصة.

قالت الفنانة هياتم في برنامج "صاحبة السعادة" إنها تزوجت 3 مرات، ورفضت الزواج كثيرًا ورفضت الزواج من أشخاص مهمين وفي مناصب مهمة؛ لأنها لا تتزوج إلا عن حب، ولم تفكر في إنجاب أطفال بسبب ظروف عملها؛ لأنها لم تكن تنام سوى 4 ساعات فقط في اليوم.

زواجها من أحد الحكام العرب

صرحت خلال لقائها ببرنامج "فحص شامل" للإعلامية راغدة شلهوب أن أحد الحكام العرب حاول إهداءها قصرًا في سويسرا، مقابل أن تتزوجه، ولكنها رفضت؛ لأنه طلب منها أن تعتزل الفن.

السجن

روت الفنانة الراحلة هياتم، في برنامج "صاحبة السعادة"، أنها حُبست أسبوعًا بسبب اتهامها بالتزوير في أوراق رسمية، وبررت ذلك بأن موظف السجل المدني حاول مجاملتها، فكتب لها في حالتها الاجتماعية "آنسة" بدلًا من مطلقة.

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المحكمة

شاركت ماجدة الخطيب في بطولة مسرحية "يا أنا يا أنت"، وكانت أيضًا منتجة العمل، ونشب خلاف بين الثنائي أدى لمشاجرة بينهما على المسرح، وأصيبت "ماجدة" بكدمات، وحررت بلاغًا ضد هياتم تتهمها بضربها والنصب عليها وعدم سداد مستحقاتها.

فيما حررت هياتم محضرًا ضد "الخطيب" تتهمها بالاعتداء عليها داخل غرفتها، وتم الحكم بالحبس شهرًا على الطرفين، وبعد تدخل زملائهما تم الصلح بينهما.

تاريخها السينمائي

قدمت هياتم على مدار مشوارها الفني أكثر من 120 عملًا فنيًا، أبرزها "الرغبة، البنات عايزة إيه، الأقوياء، الدرب الأحمر، عفوًا أيها القانون، غريب في بيتي، وانتحار مدرس ثانوي"، وغيرها.

أعمالها التليفزيونية

شاركت الراحلة هياتم في مجموعة من المسلسلات الناجحة مع نجوم كبار ومنها: "الباطنية، أوان الورد، الرحايا، وساحرة الجنوب".

أغنية هياتم

قالت هياتم خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة": "عمار الشريعي وحسن أبوالسعود عملا معي عازفي أكورديون، ومحمد الموجي ألف قطعة موسيقية وسماها هياتم".

وصيتها

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن الفنانة هياتم أوصته وأوصت أهلها بعدم إقامة عزاء لها.

الوفاة

رحلت الفنانة هياتم بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، بعد تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بمرض سرطان القولون؛ لينتهي صراعها مع المرض بالوفاة عن عمر يناهز 69 سنة، في 27 يوليو 2018.​