تراند اليوم : "كاني ويست" يتجاهل "كيم كارداشيان" ويتوجه إلى "الأصدقاء الحقيقيين"

عاد مغني الراب، كاني ويست إلى مواقع التواصل الاجتماعي، شاكرًا "أصدقاءه الحقيقيين"، بعد أن اهتزت علاقته بالمقربين منه إثر سلسلة من التصريحات والتغريدات خلال الآونة الأخيرة.

ويقم كاني الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر في مخبأ آمن في مزرعته في كودي بولاية وايومنج، بعد أن ادعى أنه "لا يثق" في أصهاره، عائلة كارداشيان-جينر.

واحتفى كاني (43 عامًا) بعد تغريداته عن زوجته كيم كارداشيان ويست وأمها كريس جينر ليل الاثنين.

وكشف كاني مؤخرًا، أنه وناقش مع كيم إجهاض حملها الأول، وقال إنه لا يدع حماته تقترب من أولاده الأربعة.

وبعد حذف عدة تغريدات، عاد كاني يوم الثلاثاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليشكر أصدقاءه على تسجيل الوصول إليه بعد انفجاره.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته مع 30.2 مليون متابع على موقع "تويتر"، شوهد كاني في جلسة مع صديقه الفنان الكوميدي ديف تشابيل، الذي سافر إلى وايومنج "للتحقق منه".

وعلق كاني على الفيديو: "شكرًا لك على القفز على متن طائرة من أجل أن تأتي لرؤيتي، أنت صديق حقيقي".

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ونقلت صحيفة "ذا صن"، أن كاني "مصاب بجنون العظمة"، وهو "مقتنع بأنه يحتاج إلى "حماية "من كريس وكيم - على الرغم من أنهم يحاولان مساعدته فقط".

وخلال حديثه على مواقع التواصل الاجتماعي، غرد كاني على "تويتر": "كانت كيم تحاول السفر إلى وايومنج مع طبيب ليحبسني كما في فيلم Get Out لأنني بكيت بشأن إنقاذ حياة بناتي أمس"، في إشارة إلى أول تجمع انتخابي يعقده في ساوث كارولينا الأحد.

وأضاف كاني: "إذا تم حبسي مثل مانديلاً، فستعرف السبب".

وكشف كاني خلال مؤتمره الانتخابي الأولي أنه وزوجته أرادا إجهاض مولودتهما الأولى. وقال:"لقد حدثتني كيم وهي تصرخ وأخبرتني بالحمل، وفي ذلك الوقت كنت في الخارج وكان لدي عدة صديقات، وقالت لي: "أنا حامل، فقلت: "نعم!".

واستمرت المناقشات بينهما لمدة 3 أشهر من أجل التخلص من الجنين، ثم تذكر كاني أنه جاءه وحي من الله لإبقاء الطفل، واتصل بكيم التي أخبرته هي الأخرى بأنها قررت الاحتفاظ بالجنين.

وتابع: "حتى لو أرادت زوجتي تطليقي بعد هذا الحديث، جلبت نورث إلى العالم عندما لم أكن أرغب في الأطفال"، وأضاف أن والدته أنقذت حياته حيث أراد والده إجهاضه؛ لأنه كان مشغولاً للغاية ولكنها رفضت.