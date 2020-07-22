الليلة.. كردان يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلا غنائيا لفريق "كردان" على مسرح النهر، اليوم، الأربعاء 22 من يوليو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

فريق كردان بقيادة المطرب وعازف العود والملحن على المنسي، تقدم الفرقة مزيج من كل أنواع الموسيقى وخاصةً

الشرقية مع تقديم أغانى منوعة من فترة الثمانينات والتسعينات بمشاركة مجموعة موهوبة من المطربين.

ويشار إلي أن تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى نص عليها بيان

Advertisements

رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% وإجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية أن تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.