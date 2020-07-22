الجمعة.. فرقة إعلام المصطفى تحيي حفلًا غنائيًا بطلعت حرب

بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الجمعة 24 يوليو، حفل فني لفرقة "أعلام المصطفي" للإنشاد الديني.
يتضمن برنامج الحفل أغنيات: "الصلاةعليك"، "يامن لعلاه بسطت يدي"، "لاجل النبي، الليلة عندكم عيد، وأنا ضيفك يا رسول الله، وإني أحب محمد، فاطمة يا فاطمة، مشتقالك يا نبينا، قسما بنور المصطفى، صلوا علي خير الآنام".. بالإضافة إلي تكبيرات العيد.
فرقة "أعلام المصطفي" أسست عام 2017، بقيادة المنشد صلاح أحمد، وتضم عددا من المنشدين الشباب من الجنسين، قدمت العديد من الحفلات في مختلف محافظات الجمهورية وتعد من الفرق المصرية التي تتمييز بإنشاد التراث الأندلسي والمصرى.
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