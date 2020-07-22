جائزة نوبل تنضم لسيل المهرجانات الملغية بسبب جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت مؤسسة نوبل، اليوم الثلاثاء، إلغاء حفل جوائز نوبل السنوي لهذا العام، بسبب فيروس كورونا المستجد. وتعد هذه أول مرة يتم فيها إلغاء حفل توزيع الجوائز منذ عام 1956، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس 24” الفرنسية.

وقال لارس هايكنستين مدير مؤسسة نوبل في بيان: “أسبوع نوبل لن يكون كما هو عادة بسبب الوباء الحالي، هذا عام خاص جدا، يحتاج فيه الجميع لتقديم تضحيات والتكيف مع الظروف الجديدة”.

وكان متحف جوائز نوبل، فتح أبوابه في 3 حزيران الجاري، أمام الزوار وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس/ آذار، بسبب وباء كورونا.

انضم مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا، وجائزة إيمي للأعمال التلفزيونية في الولايات المتحدة إلى العديد من الفعاليات الفنية العالمية التي تم تأجيلها

وقال منظمو مهرجان كان الذي يعتبر من أهم الأحداث السينمائية في العالم، إن المهرجان لن يعقد في موعده المحدد في شهر أيار.

وخلال تاريخ مهرجان كان، حدث أن ألغيت دورتا عام 1948، وعام 1950، لأسباب تتعلق بالتمويل، كما توقف المهرجان في منتصفه في عام 1968 بسبب المظاهرات.

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وكذلك أعلنت أكاديمية فنون وعلوم المسرح “الأوسكار”، تأجيل حفل توزيع جوائز الدورة الـ93 ،بعد مباحثات ومشاورات كبيرة مع القائمين على الحفل الأشهر في تاريخ السينما.

وقال منظمو الحفل السنوي لتوزيع جوائز غولدن غلوب للسينما والتلفزيون، الاثنين، إن الحفل تأجل إلى شباط 2021.

أما منظمو حفل توزيع جائزة إيمي، فقالوا إنهم يبحثون عن طرق بديلة للاحتفاء بالمكرمين هذا العام.

وقال المخرج سبايك لي، رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان، لمجلة “فاريتي” إن “الأشياء التي نحبها عليها أن تتراجع على قائمة الأولويات”.

وأضاف “لقد تغير العالم، وهو مستمر في التغير كل يوم. الناس يموتون. والرئيس الفرنسي قالها عدة مرات- وأنا أرددها بعده- نحن في حالة حرب- نحن في زمن الحرب”.

الغي القائمون علي مهرجان Melbourne International Jazz Festival “ملبورن الدولي لموسيقى الجاز” لعام 2020 الفعاليات التي كان من المقرر إقامتها بدءا من يوم 29 أيار

وكذلك أعلن عن إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان “COACHELLA” الشهير حتي شهر تشرين الأول المقبل.