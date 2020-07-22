عبير موسي: بقاء الغنوشي على رأس البرلمان خطر على الأمن القومي المزيد

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي إن بقاء زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي على رأس البرلمان "خطر على الأمن القومي للبلاد".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته موسي، اليوم الأربعاء، خلال الاعتصام الذي تنظمه داخل مقر البرلمان.

وأضافت موسي أن "اعتصامنا في مجلس النواب جاء من منطلق وطني لحماية الأمن القومي"، مشيرة إلى أن "حركة النهضة اعتدت على بعض أفراد حزبنا خلال الاعتصام بمجلس النواب أمس".

وأشارت إلى أن "الإخوان تسللوا إلى السلطة منذ 2011 بدعوى أنهم كانوا ضحايا النظام السابق".