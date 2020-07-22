الخليج 365الأربعاء 2020/7/22 02:03 م بتوقيت أبوظبي
شهدت ولاية أروزكان وسط أفغانستان، اليوم الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى بينهم قائد بالجيش.
وقتل سبعة على الأقل أيضاً من أفراد قوات الأمن في هجوم شنته حركة طالبان بإقليم قندهار جنوبي أفغانستان، أمس الثلاثاء، طبقا لما أكدته شرطة قندهار في وقت سابق اليوم الأربعاء.
وقالت الشرطة في بيان، إن الاشتباكات بدأت في منطقة تاختا بول بالإقليم، عندما هاجمت طالبان نقاط تفتيش أمنية مما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد قوات الأمن.
وكانت طالبان قد هاجمت مؤخرا أيضا قوات الأمن في منطقتي أرغيستان ومعروف، حيث قتل 14 من عناصر طالبان، طبقا لشرطة قندهار.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 قتلى بينهم قائد بالجيش جراء انفجار عبوة ناسفة في ولاية أروزكان وسط أفغانستان المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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