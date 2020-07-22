نشوب حريق بطائرة شحن إثيوبية في مطار "شنجهاي" بالصين المزيد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية عن اندلاع حريق في إحدى طائرتها B777 للشحن الجوي بمطار شنغهاي، الأربعاء، أثناء تحميل البضائع بالمطار.

وقال بيان صادر عن الشركة، اطلعت عليه ”الخليج 365”، إن طائرة شحن جوي B777 برقم تسجيل ET-ARH تعرضت لحريق، وأكدت أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

وأضاف البيان أن الطائرة كانت في خدمة شحن منتظمة مجدولة من شنغهاي إلى ساو باولو – سانتياجو، مشيرا إلى أن جميع الموظفين وطاقم الطائرة في أمان بعد احتواء الحريق بالتعاون مع السلطات.

وأكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها فتحت تحقيقا حول أسباب اندلاع الحريق، تباشره السلطات المختصة.

