الخليج 365الأربعاء 2020/7/22 01:43 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية عن اندلاع حريق في إحدى طائرتها B777 للشحن الجوي بمطار شنغهاي، الأربعاء، أثناء تحميل البضائع بالمطار.
وقال بيان صادر عن الشركة، اطلعت عليه ”الخليج 365”، إن طائرة شحن جوي B777 برقم تسجيل ET-ARH تعرضت لحريق، وأكدت أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح.
وأضاف البيان أن الطائرة كانت في خدمة شحن منتظمة مجدولة من شنغهاي إلى ساو باولو – سانتياجو، مشيرا إلى أن جميع الموظفين وطاقم الطائرة في أمان بعد احتواء الحريق بالتعاون مع السلطات.
وأكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها فتحت تحقيقا حول أسباب اندلاع الحريق، تباشره السلطات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر نشوب حريق بطائرة شحن إثيوبية في مطار "شنجهاي" بالصين المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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