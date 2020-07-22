كانييه ويست يريد الطلاق من كيم كردشيان

أثار مغني الراب كانييه ويست الكثير من الجدل بعدما غرّد عبر حسابه على تويتر في الصباح الباكر يوم الأربعاء إنه يسعى للطلاق من نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان لكن التغريدة اختفت بعد دقائق.

وكتب ويست في التغريدة دون الكشف عن تفاصيل ”أحاول الحصول على الطلاق منذ التقت كيم مع ميك في وورلدولف من أجل إصلاح السجون“.

Advertisements

وأتت هذه التغريدة بعدما سلسلة من التغريدات أثارت الكثير من التساؤلات ولكن تم حذفها لاحقاً حيث اتهم كانييه زوجته كيم بمحاولة ادخاله الى مستشفى للأمراض العقلية.

كما قال كانييه انه لا يريد حماته كريس جينر أن تكون حول أطفاله.

كل التغريدات تم حذفها باستثناء الإعلان عن ألبومه الجديد بقي على حساب كانييه ويست على تويتر. الإصدار الجديد يحمل عنوان DONDA ويتألف من 12 أغنية، وسيتم اصداره يوم الجمعة المقبل.