القصة الكاملة لإصابة ابنة وعد السعودية بفيروس "كورونا" والفنانة توجّه رسالة

كشفت الفنانة السعودية وعد عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا، مطالبة جمهورها بالدعاء لها لكي تتخطى أزمتها الصحية.

ونشرت وعد صورة لابنتها التي تدعى "حسناء"، وكتبت عليها عبر خاصية ستوري على حسابها إنستغرام: "حبيبتي بنتي جاتها الكورونا الله يرفع عنها ويشفيها ادعولها يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي أستودعك الله.. الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي قادر يا كريم".

وكانت الفنانة السعودية في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو، قالت إنها تقيم حاليا في البحرين، وإنها لا تخاف بعد تسجيل أكثر من 200 إصابة بالفيروس، وطالبت بعدم تصديق المواقع التي تنشر الشائعات.

نذكر أن "حسناء" هي الابنة الوحيدة للفنانة السعودية وعد، من طليقها اللبناني بعد زواج لم يدم طويلا بعد ولادتها، وكانت وعد قد تطرقت إلى سبب الطلاق وأكدت أنها الغيرة من النجاح.

ولم تكن هذه هي الحالة الأولى التي تصيب أبناء الفنانات في دول الخليج العربي، حيث سبق وأن خرجت الفنانة الكويتية غدير السبتي في مقطع فيديو "لايف" عبر إنستغرام، وهي تبكي وتبين إصابة ابنتها بكورونا، بالإضافة إلى إصابة أبناء شقيقتها الثلاثة بالفيروس، أحدهم عمره 4 أعوام.

وفي مايو الماضي، أعلنت الفنانة الكويتية مها محمد عن إصابة نجلها "فيصل" بفيروس كورونا، وأن وضعه حرج خاصة أنه سبق وأن قام بعملية زرع كلى، وكتبت عبر سناب شات: "حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا.. وهو زارع كلى.. دعواتكم لا تنسونا بدعائكم.. اللهم إني استودعتكم ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك".

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وتميزت المسيرة الفنية للسعودية "وعد" بإنجازات عديدة، حيث قدمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية المصرية واللبنانية والخليجية، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، والتي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب.

وبالإضافة إلى الغناء خاضت الفنانة وعد، تجربة التقديم التلفزيوني من خلال تقديمها برنامج "ليالي السمر" على قناة "أبو ظبي"، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم "وعد لاين".

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