أحمد حاتم يؤكّد أن فيلم "الغسالة" سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور

قرر صناع فيلم "الغسالة" للنجمين أحمد حاتم وهنا الزاهد، عرض الفيلم 30 من يوليو الجاري، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.وقال النجم أحمد حاتم، إن العمل سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور ومن المنتظر أن يشهد المتابع للفيلم، فكرة جديدة تم صناعتها بشكل احترافي للغاية بأساليب جرافيك وبإخراج محترف بطريقة عالمية.

وأضاف: "متحمس للغاية لعرضه في السينما، فأنا كنت أدعي كثيرًا أن يستمتع الجمهور بالفيلم في السينما وليس أون لاين على إحدى المنصات، لأنني أعلم أن السينما لها طابع مهم لأي عمل فني ولصناعه أيضًا".

وعن شخصيته في العمل قال: "دوري هو دكتور في كلية العلوم، يدرس أمور تخص فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة في الجامعة التي يعمل فيها".

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