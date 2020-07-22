عبدالله بهمن يسخر من مشاهير غسل الأموال ويؤكّد أنه جمع 50 مليونًا من مجهوده

سخر الفنان الكويتي عبدالله بهمن، بشكل قاسٍ من المتورطين في قضية "غسيل الأموال" الشهيرة حاليًا في دولة الكويت والتي يدور بشأنها تحقيقات مع عدد من المشاهير.

وظهر عبدالله بهمن في مقطع فيديو تداوله مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من حسابه في تطبيق "سناب شات"، يقول فيه بشكل ساخر إنه استطاع أن يحقق ثروة طائلة من غسيل الأموال كاشفًا عما اشتراه من ممتلكات حاليًا حيث قال: "الحمد لله عقب دعاية الكاب كيك اللي سويتها ومشروع العلج شريت 3 سيارات".

وأردف عبدالله بهمن قائلًا: "رايح أشتري الحين مزرعتين وشاليه و3 يخوت وجاري.. الحمد لله.. الله يغنيني يا رب بالحلال عن الحرام شكرًا يا متابعيني إنكم ساعدوتني وخليتوني أطلع الـ 50 مليوناً دول من عرق جبيني".

وأحدث هذا المقطع جدلًا واسعًا بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي إذْ انهالت التعليقات الساخرة تارة والمتفاعلة تارة أخرى بشأن القضية الأشهر في الكويت خاصة والخليج عامة في الفترة الحالية.

وأبدى المتابعون اندهاشهم من كيفية تورط المشاهير بهذه القضية، متسائلين عن كيفية إمكانهم النوم مع تورطهم في هذه القضية، فقال أحد المتابعين: "كيف حاطين راسهم بالمخده مرتاحين ما يخافوا الله يقبض روحهم بأي لحظة؟ اللهم نسألك حسن الخاتمة".

وعلقّ آخر قائلًا: "أمانة ابي اعرف ووين نشرت اسمائهم منهم ؟؟! قولو"، بينما أضاف متابع: "المفروض المشاهير اعلاناتهم عن طريق الوزارة برقم ثابت وتاخذ الدوله ضريبتها على الاعلان"، وكتب آخر: "شر البلية ما يضحك".

وكان عبدالله بهمن قد هاجم المثليين والداعمين لهم، في مقطع فيديو انتشر له مؤخرًا عقب انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي، مؤكدًا فيه رفضه لهم، ووصفهم بالانحلال الأخلاقي وإفساد المجتمع.

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وقال بهمن: "إلي يسألني تدعم المثلية، أي ادعمهم بسيارة بشاحنة، شنو تدعم المثليين لا حد يقولي إنسانية هذي مو مرض هذا ابتلاء من الله".

وأضاف الفنان الكويتي داعيا المثليين إلى ضرورة اللجوء إلى الطب النفسي: "هذا انحلال فكري وأخلاقي شنو تبي تعكس خلق الله، ماكو شي نتعامل معهم بإنسانية ما حد يطلعلي أمراض جندرية، إذا مريض نفسي روح عال".

وتابع :"إذا أنت تدري مرض استر على نفسك وروح عالج بالسر وتقرب حق الله أما تطلع بالشارع ترفعلي علم، السبب الرئيسي الابتعاد عن الله سبحانه وكل شي قريب من الله".

وأردف مهاجما المدافعين عن المثلية فقال: "هذا انحراف فكري شنو تقول أنا مو منهم بس ادعمهم أكيد فيك بلاء، ما في حرام مساكين أنت فيك بلا ولا ليش تتكلم بهالطريقة، وانا حر في هذا الموضوع وجهة نظري وكيفي وأنت حر لكن راجع نفسك وكتاب وشوف وين في خلل بعقليتك".

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