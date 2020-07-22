رامي صبري يطرح أغنية "خطيرة" ولطيفة "رد الباب وغرب" على طريقة "السنجل"

يستعد عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لطرح أحدث أعمالهم الغنائية خلال الفترة المقبلة على طريقة «السنجل».واتجه عدد كبير من المطربين لطرح أغنياتهم بشكل منفرد بدلا من طرح ألبوم غنائي كامل، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وعدم استقرار السوق الغنائية في الوطن العربي.

ويستعد المطرب رامي صبري، لطرح أغنية جديدة بعنوان «خطيرة» ليلة عيد الأضحى المقبل يوم 30 يوليو، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين، وتنتمي الأغنية لنوعية المقسوم التي تتماشى مع الأجواء الصيفية.

وطرحت اللمطربة التونسية لطيفة، أحدث أغنياتها المصورة على طريقة الفيديو كليب، وتحمل اسم «رد الباب وغرب».

وقررت لطيفة، أن تكون جميع مشاهد «رد الباب وغرب» من حفلاتها التي أحيتها خلال العام الماضي في تونس، من المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

من جانبه، يستعد النجم اللبنانى راغب علامة، خلال الأيام المقبلة، لطرح أغنية جديدة تحمل فى مضمونها الأزمة الاقتصادية التي يعشيها وطنه لبنان، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

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وانتهى المطرب حمادة هلال، خلال الفترة الماضية، من تسجيل أحدث أغنياته «طحن في طحن» استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، ويتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي هشام عبدالحليم، والملحن حسن سراج، والموزع الموسيقي أوكا.

وانتهت المطربة المغربية سميرة سعيد، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم «زعلنا من بعض» استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر رمضان محمد، والمحلن محمد يحيى، والموزع الموسيقي أمير محروس.

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