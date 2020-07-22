حلا شيحة تكشف عن سعادتها بالتعاون مع تامر حسنى فى "مش أنا"

تواصل الفنانة حلا شيحة تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي «مش أنا» الذي تخوض بطولته برفقة المطرب تامر حسني.

وقالت حلا شيحة، إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، حيث صورت مشاهد بمنطقة الجيزة وأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع نجم كبير مثل تامر حسني، الذي قام باختيارها للمشاركة في الفيلم، مشيرة إلى أنه فنان موهوب، سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، موضحة أن هذا الفيلم له تيمة خاصة لأنه من تأليفه، فهو شخص يقوم بالتركيز في التفاصيل بشكل كبير لخروج العمل بأفضل شكل ممكن.

«مش أنا» قصة وسيناريو وحوار تامر حسني ويشارك في بطولته كل من سوسن بدر، شيرين، حلا شيحة، ماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج سارة وفيق.

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وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي وبه لمسة كوميدية لايت، وتجسد الفنانة سوسن بدر دور والدة تامر حسني، بينما يجسد ماجد الكدواني دور صديقه المقرب، أما الفنانة حلا شيحة فتجسد دور حبيبته، وتجمعهما ظروف اجتماعية، ويتعرضان للعديد من المواقف الطريفة والمثيرة أيضًا المليئة بالأكشن والإثارة.

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